Ônibus da cantora Amanda Alves se envolve em acidente com 23 feridos

Engavetamento incluiu cinco veículos em Bofete (SP) durante a madrugada; sertaneja estava no coletivo, mas passa bem e manteve a agenda de shows

Reprodução/Instagram Acidente de trânsito envolvendo o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves e outros quatro veículos resultou em 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28)



Um acidente de trânsito envolvendo o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves e outros quatro veículos resultou em 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28). A colisão múltipla ocorreu na altura do quilômetro 184 da Rodovia Castello Branco (SP-280), no município de Bofete, interior de São Paulo.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a ocorrência teve início quando um caminhão Mercedes-Benz colidiu com a traseira de uma carreta. Com a força do impacto, a carreta foi deslocada para o acostamento, enquanto o caminhão responsável pela primeira batida tombou na pista.

A dinâmica do acidente seguiu com um segundo caminhão, modelo Scania, que não conseguiu frear e atingiu o veículo tombado, parando no canteiro central. O ônibus da artista, que vinha logo atrás trazendo a equipe de um show em Lins (SP), também colidiu com o caminhão tombado e, na sequência, atingiu a lateral de uma picape SW4, parando no acostamento.

Balanço de feridos e estado de saúde

O engavetamento deixou um total de 23 vítimas com ferimentos classificados entre leves e moderados. De acordo com o levantamento da Artesp, os feridos estavam distribuídos da seguinte forma:

15 ocupantes do ônibus da cantora;

5 ocupantes da picape;

1 ocupante da carreta;

1 ocupante em cada um dos dois caminhões;

Duas pessoas apresentaram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalar. O acostamento da rodovia chegou a ficar interditado para o atendimento das equipes de resgate, sendo liberado na manhã desta sexta-feira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Situação da artista

A assessoria de imprensa confirmou que Amanda Alves estava dentro do ônibus no momento da colisão. Apesar dos danos materiais ao veículo, que teve a caixa de ar perfurada, a cantora e os 14 membros de sua equipe não sofreram lesões graves.

A produção informou que todos receberam o suporte necessário no local e passam bem. O grupo seguia em direção à capital paulista para um novo compromisso profissional. Mesmo com o susto, a equipe comunicou que os reparos no transporte foram providenciados e a agenda de apresentações da sertaneja segue confirmada, sem alterações.