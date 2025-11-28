Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ônibus da cantora Amanda Alves se envolve em acidente com 23 feridos

Ônibus da cantora Amanda Alves se envolve em acidente com 23 feridos

Engavetamento incluiu cinco veículos em Bofete (SP) durante a madrugada; sertaneja estava no coletivo, mas passa bem e manteve a agenda de shows

  Por Jovem Pan
  28/11/2025 13h14 - Atualizado em 28/11/2025 13h18
Reprodução/Instagram Acidente de trânsito envolvendo o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves e outros quatro veículos resultou em 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28) Acidente de trânsito envolvendo o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves e outros quatro veículos resultou em 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28)

Um acidente de trânsito envolvendo o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves e outros quatro veículos resultou em 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28). A colisão múltipla ocorreu na altura do quilômetro 184 da Rodovia Castello Branco (SP-280), no município de Bofete, interior de São Paulo.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a ocorrência teve início quando um caminhão Mercedes-Benz colidiu com a traseira de uma carreta. Com a força do impacto, a carreta foi deslocada para o acostamento, enquanto o caminhão responsável pela primeira batida tombou na pista.

A dinâmica do acidente seguiu com um segundo caminhão, modelo Scania, que não conseguiu frear e atingiu o veículo tombado, parando no canteiro central. O ônibus da artista, que vinha logo atrás trazendo a equipe de um show em Lins (SP), também colidiu com o caminhão tombado e, na sequência, atingiu a lateral de uma picape SW4, parando no acostamento.

Balanço de feridos e estado de saúde

O engavetamento deixou um total de 23 vítimas com ferimentos classificados entre leves e moderados. De acordo com o levantamento da Artesp, os feridos estavam distribuídos da seguinte forma:

  • 15 ocupantes do ônibus da cantora;

  • 5 ocupantes da picape;

  • 1 ocupante da carreta;

  • 1 ocupante em cada um dos dois caminhões;

Duas pessoas apresentaram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalar. O acostamento da rodovia chegou a ficar interditado para o atendimento das equipes de resgate, sendo liberado na manhã desta sexta-feira.

Situação da artista

A assessoria de imprensa confirmou que Amanda Alves estava dentro do ônibus no momento da colisão. Apesar dos danos materiais ao veículo, que teve a caixa de ar perfurada, a cantora e os 14 membros de sua equipe não sofreram lesões graves.

A produção informou que todos receberam o suporte necessário no local e passam bem. O grupo seguia em direção à capital paulista para um novo compromisso profissional. Mesmo com o susto, a equipe comunicou que os reparos no transporte foram providenciados e a agenda de apresentações da sertaneja segue confirmada, sem alterações.

