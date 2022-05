Ônibus da dupla Conrado e Aleksandro sofre acidente e cantor morre em rodovia em SP

Cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 anos, não resistiu e faleceu; outras cinco vítimas também foram a óbito

Divulgação/Assessoria de imprensa Dupla sertaneja sofreu acidente na manhã deste sábado na rodovia Régis Bittencourt; Aleksandro está à direita na imagem



O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu um acidente na manhã deste sábado, 7, em trecho da rodovia Régis Bittencourt, próximo da cidade de Miracatu, interior de São Paulo. Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 anos, faleceu no local. No total, seis pessoas faleceram no ocorrido e outras 11 integrantes da equipe ficaram feridas. Em contato com a equipe de reportagem da Jovem Pan, a concessionária que administra a via, Arteris, confirmou o acidente e a assessoria da dupla confirmou o falecimento do integrante. O ônibus seguia para a cidade de São Paulo após realizar uma apresentação em Tijucas do Sul (PR). As causas do acidente e a identificação das vítimas ainda não foram informadas.