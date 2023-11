Ônibus municipais de São Caetano do Sul passam a ter tarifa zero

Prefeitura assegura que não haverá aumento de taxas ou impostos; quem ainda têm saldo no cartão de transporte deve entrar em contato com a Viação Padre Eustáquio

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Alguns passageiros ficaram confusos com a ausência de tarifa



A partir desta quarta-feira, 1º, os ônibus municipais de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, passaram a ter tarifa zero. A medida foi recebida com entusiasmo e dúvidas pelos passageiros, curiosos para saber quem teria direito ao passe livre, que será válido para todos os usuários de ônibus municipais, além de estudantes e idosos. Alguns chegaram a tirar o dinheiro do bolso para dar ao motorista. “Eu nem estava sabendo. Preciso ler mais jornal”, brincou o tatuador Fernando Lozano, de 32 anos, que afirma usar o coletivo “eventualmente”. Outra preocupação era entender a motivação da medida e como ela seria financiada. “Aposto que é uma medida eleitoreira”, protestou a advogada Maria Araújo Dantas, 65, contrária à administração de José Auricchio Júnior (PSDB). A prefeitura assegura que não haverá aumento de taxas ou impostos.

Para os passageiros que utilizam também os trens da CPTM, o passe livre alivia o custo de uma das passagens ou uma longa caminhada. “Antes, eu preferia descer em Utinga, em Santo André, e caminhar 25 minutos até minha casa, no bairro Santa Maria, do que pagar R$ 5. Agora, vou de ônibus”, comemorou o assessor de imprensa Paulo Márcio, 43. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de São Caetano do Sul, os passageiros que ainda têm saldo no cartão de transporte devem entrar em contato com a Viação Padre Eustáquio para solicitar o reembolso.