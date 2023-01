Ônibus que transportava time de futebol cai de ponte e deixa quatro mortos em Minas Gerais

Segundo o Corpo de Bombeiros, 33 pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo cinco adultos e 28 adolescentes; feridos foram encaminhados para hospital local

Divulgação/ Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 30, na BR-116



Um acidente envolvendo a queda de um ônibus na BR-116, na altura e Além Paraíba, em Minas Gerais, deixou quatro mortos e 28 feridos. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG). O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 30, com um veículo que saiu de Ubaporanga (MG) e seguia para a cidade de Duque de Caixas, no Rio de Janeiro, transportando a equipe de futebol do Esporte Clube Vila Maria Elena. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, no momento do acidente, 33 pessoas estavam no ônibus, sendo elas o motorista, quatro adultos que pertenciam à comissão técnica e 28 adolescentes. Um dos adultos e três adolescentes com idade entre 14 e 17 anos morreram. O atendimento às vítimas foi feito pelos bombeiros de Além Paraíba com o apoio de outros agentes da região. O acidente provocou interdição total da via na altura do km 792 entre as 3h30 e 6h30, quando o tráfego na via foi retomado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as outras vítimas foram socorridas, sendo encaminhadas ao hospital São Salvador, em Além Paraíba.