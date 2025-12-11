Operação com mil policiais mira expansão de facção no Complexo do Salgueiro

Ação conjunta das polícias Civil e Militar ocorre nesta quinta-feira (11) em São Gonçalo com apoio de blindados e aeronaves; objetivo é cumprir mandados de prisão

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (11), uma nova etapa da “Operação Contenção” no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana. A ação mobiliza um efetivo de 1.000 agentes das forças de segurança estaduais com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de frear a expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho.

A operação integrada reúne 880 policiais militares e 120 policiais civis. O aparato logístico inclui o apoio de 20 veículos blindados, duas aeronaves, 123 viaturas e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate (GSAR), sendo duas delas blindadas.

Pela Polícia Militar, atuam agentes do Comando de Operações Especiais (incluindo Bope, Batalhão de Ações com Cães, Batalhão de Choque e Grupamento Aeromóvel), do RECOM, do Comando de Polícia Rodoviária e dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT) dos batalhões subordinados ao 4º CPA.

Já a Polícia Civil emprega agentes da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A ação conta ainda com reforço de todas as delegacias que compõem o 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), englobando unidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e municípios da Região dos Lagos.

O governador Cláudio Castro classificou a mobilização como uma resposta direta às ameaças contra a segurança pública. “Não vamos tolerar ações de facções criminosas que ameaçam a segurança da população. Estamos atuando com força máxima, e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado”, declarou Castro, ressaltando que as operações estratégicas serão contínuas para impedir o avanço da criminalidade.