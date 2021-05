Operação da PM do Rio causa tiroteio no Morro do Borel; suspeito é baleado

Segundo moradores da comunidade, confronto começou na manhã desta quarta-feira, 12, e o clima continua tenso na região

Reprodução/Twitter No confronto desta quarta-feira, ao menos um suspeito acabou sendo baleado



O Rio de Janeiro vive mais um dia de tensão nesta quarta-feira, 12. A Polícia Militar fluminense realiza uma operação no Morro do Borel, localizada na Zona Norte da cidade, próxima da Barra da Tijuca, área nobre da capital carioca. Com a ação na comunidade, os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, ao menos um suspeito acabou sendo baleado. Segundo moradores da favela, o tiroteio começou bem cedo e o clima continua tenso na região. Nas redes sociais, a corporação informou que “criminosos atacaram policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)” no interior do Morro do Borel”, o que causou o confronto. ” Ele está sendo socorrido. Na ação, uma arma de fogo foi apreendida”, escreveu a corporação em perfil oficial no Twitter.

A tensão nas e comunidades no Rio de Janeiro cresceu nos últimos dias, após a operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, realizada na semana passada e considerada a mais letal da história do Rio, com 28 mortes. Após o ocorrido, moradores de favelas na capital fluminense relatam “chacina”, práticas abusivas dos agentes de segurança e falam, até mesmo, em assassinatos ocorridos durante a ação policial da semana passada. O caso levou a manifestações e será investigado por uma força-tarefa do Ministério Público.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga