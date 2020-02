Operação da Polícia Federal busca obras de arte roubadas

Estadão Conteúdo -NEWTON MENEZES PF faz operação contra roubo de obras de arte valiosas



A Polícia Federal está cumprindo nesta quarta-feira quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro para recuperar obras de arte roubadas do patrimônio público.

As obras foram furtadas e roubadas em instituições públicas de Rio de Janeiro e São Paulo durante a década de 2.000. Entre as peças estão livros raros, periódicos e fotografias. Para das aparência lícita às obras subtraídas, os membros da quadrilha colocavam as peças à venda em leilões no Brasil e no Exterior.

Algumas peças foram recuperadas em leilões e em coleções de instituições privadas do país. Somente no último ano, mais de R$ 1 mi em obras foram recuperados.

O nome da operação faz referência a Dom Pedro II, patrono das artes da história brasileira.

