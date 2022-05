Operação da Polícia Militar na Vila Cruzeiro deixa 11 mortos

Uma das vítimas não tinha ligação com facção criminosa e foi baleada durante o confronto entre policiais e criminosos

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Operação começou na madrugada desta terça-feira, 24



Uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital, deixou 11 mortos. A operação começou por volta das 4h da manhã desta terça-feira, 24, e provocou um intenso confronto entre criminosos e agentes de segurança na região. Segundo a Polícia Militar, dez criminosos morreram no confronto contra policiais. A outra vítima é uma mulher que vivia na comunidade e foi atingida durante o confronto e não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada por uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) para realização da perícia. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, sete fuzis e quatro pistolas foram apreendidos. Outros 16 veículos usados por criminosos em fuga foram recolhidos pelas autoridades. Ainda de acordo com as autoridades, a operação tinha como objetivo prender líderes de uma facção que opera na região. Criminosos de outros estados também estariam sendo abrigados nos locais.

#JornalDaManhã | Operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, deixa 11 mortos, entre as vítimas uma senhora de 42 anos e outros 10 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/P9Ha0AXIHo — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 24, 2022

*Com informações do repórter Mateus Koelzer