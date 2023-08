Operação deixa ao menos 9 mortos no Complexo da Penha, no Rio

Duas das vítimas eram líderes do tráfico conhecidos como Fiel e Du Leme, segundo a polícia

Salvador Scofano / GERJ

Ao menos nove pessoas foram mortas nesta quarta-feira, 2, durante uma operação policial contra o tráfico de drogas no Complexo da Penha, conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, informou a Polícia Militar. Dois deles eram líderes de facções criminosas das comunidades do Juramento e da Chatuba, conhecidos como Fiel e Du Leme, informou a polícia. Outros dois suspeitos de envolvimento com o tráfico ficaram feridos, além de um policial militar que está em situação “estável”. Foram apreendidos sete fuzis, munições e granadas. A PM informou que as equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram atacadas a tiros ao chegar ao local e, por isso, ocorreu o confronto. Imagens publicadas no Twitter da PM mostram policiais retirando barricadas colocadas nas ruas por criminosos. A Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas, que somam mais de 3 mil alunos, suspenderam as aulas na região.

A operação ocorre logo depois de pelo menos outras 35 mortes nas mãos das forças de segurança nos últimos cinco dias no país: 16 no Estado de São Paulo e 19 na Bahia. Os casos em São Paulo foram desencadeados pelo assassinato de um PM da Rota na Baixada Santista. Na Bahia, houve mortes em ações em Camaçari e Itatim. Em 2022, o Brasil registrou 6.429 mortes nas mãos da polícia, o que equivale a 17 por dia, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais estão retirando barricadas, colocadas por criminosos, das ruas localizadas no interior do Complexo da Penha. Os objetos são colocados em pontos estratégicos para dificultar a ação policial na localidade. pic.twitter.com/BAs9QpSGrd — @pmerj (@PMERJ) August 2, 2023

* Com informações da AFP e da Agência Brasil