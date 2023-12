Operação do Ibama mira desmatamento ilegal na Caatinga paraibana

Ação resultou no embargo de 1.846 hectares de áreas desmatadas irregularmente na manhã desta terça-feira

Divulgação/Ibama Operação na Caatinga paraibana embargou 1.846 hectare



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou uma operação de fiscalização na Caatinga paraibana. Foram embargados 1.846 hectares de áreas desmatadas ilegalmente na manhã desta terça-feira, 19. A ação, que ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2023, contou com a parceria do Batalhão de Polícia Ambiental da Paraíba (BPAmb/PB). Utilizando imagens de satélite e drones, os agentes do Ibama identificaram as áreas desmatadas e realizaram vistorias em campo. Além do embargo das áreas, a operação também resultou na apreensão de 164 animais silvestres que estavam sendo mantidos ilegalmente em cativeiros. Esses animais eram utilizados por redes criminosas de tráfico de fauna. No entanto, a maioria dos animais foi devolvida ao seu habitat natural. A ação do Ibama também resultou na aplicação de multas que totalizam R$ 1 milhão.