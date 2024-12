Operação ‘Heisenberg’ da Polícia Civil desmancha rede de metanfetamina em São Paulo

Ação contou com a participação de aproximadamente 280 policiais e resultou no cumprimento de 60 mandados de prisão, além de 101 mandados de busca e apreensão

Divulgação/Sindpesp Criminosos se estabeleceram em apartamentos localizados em áreas como Liberdade, Bela Vista e Jardim Paulista, onde iniciaram a fabricação



A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação significativa, resultando na prisão de 20 indivíduos suspeitos de envolvimento na fabricação e comercialização de metanfetamina na capital. Denominada “Heisenberg”, a ação contou com a participação de aproximadamente 280 policiais e resultou no cumprimento de 60 mandados de prisão, além de 101 mandados de busca e apreensão. Entre os detidos, há uma diversidade de nacionalidades, incluindo 32 chineses, 4 nigerianos, 4 mexicanos, 2 portugueses, um colombiano e 17 brasileiros. A metanfetamina, popularmente conhecida como ‘cristal’, começou a ser produzida no Brasil após a introdução da substância em estado líquido por traficantes mexicanos.

Os grupos criminosos se estabeleceram em apartamentos localizados em áreas como Liberdade, Bela Vista e Jardim Paulista, onde iniciaram a fabricação da droga. Enquanto alguns dos detidos operavam laboratórios, outros se encarregavam da distribuição e venda do entorpecente. Além das prisões, a operação também resultou no resgate de sete mulheres chinesas, que supostamente estavam sendo exploradas sexualmente dentro do esquema criminoso. A ação da polícia não apenas desmantelou uma rede de tráfico, mas também trouxe à tona questões relacionadas à exploração de pessoas. Os indivíduos detidos enfrentarão acusações sérias, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira