Operação policial desmantela quadrilha de roubo de medicamentos em São Paulo

Produtos eram revendidos no mercado paralelo, com preços mais altos do que nas farmácias.; além dos remédios, autoridades apreenderam armas, celulares, uma motocicleta e dois veículos roubados

Divulgação/Polícia Civil Armas e remédios apreendidos pela Polícia Civil



Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, realizaram uma operação que resultou na prisão de cinco membros de uma quadrilha especializada em roubo de medicamentos de alto custo em farmácias da capital paulista. As apreensões ocorreram em Guarulhos, na Grande São Paulo, em uma residência na Serra da Cantareira utilizada pelo grupo para esconder-se e armazenar os remédios furtados. Além dos medicamentos, as autoridades apreenderam armas, celulares, uma motocicleta e dois veículos roubados. A ação foi conduzida pela 5ª Delegacia de Patrimônio, com o apoio do Grupo Especial de Reação (GER). A casa onde os suspeitos foram encontrados era de difícil acesso, cercada por mata densa e muros altos.

O grupo já estava sendo monitorado desde março, após a prisão de dois suspeitos. Durante as investigações, foi possível identificar o esconderijo utilizado pela quadrilha. No local, os policiais detiveram um suspeito responsável pela segurança do grupo, juntamente com dois homens e duas mulheres encontrados em um veículo SUV TR4. Os criminosos tinham como alvo medicamentos como Ozempic, Saxenda e Venvanse, que são caros e podem custar mais de R$ 1.000. Após os roubos, os produtos eram revendidos no mercado paralelo, com preços mais altos do que nas farmácias. O grupo tinha preferência por farmácias em bairros como Mooca, Moema, Saúde e Jabaquara, evitando estabelecimentos nos extremos da cidade. O delegado responsável afirmou que não há um líder claro na quadrilha, mas funções que se revezam.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA