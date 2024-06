Operação policial na cracolândia desarticula esquema de facção criminosa com hotéis

Segundo a SSP, foram cumpridos 140 mandados de busca e apreensão contra indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em 78 estabelecimentos hoteleiros da região

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil realizou uma operação na cracolândia, localizada no Centro de São Paulo. A ação teve como alvo hotéis que estariam sendo utilizados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para o tráfico de drogas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram cumpridos 140 mandados de busca e apreensão contra indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em 78 estabelecimentos hoteleiros da região. Estima-se que 30 desses locais serão interditados pela polícia. A operação, denominada Downtown, foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigação sobre Entorpecentes (Denarc), com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), agentes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) e do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).

Segundo o delegado Carlos César Castiglioni, as investigações tiveram início há mais de um ano e revelaram que os hotéis eram utilizados tanto para a distribuição de drogas na cracolândia quanto para a lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas ao grupo criminoso envolvido no esquema. Alguns dos mandados foram cumpridos na Rua do Triunfo, na região da Santa Ifigênia. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas à operação.

