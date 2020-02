Operação Regresso não oferece riscos, diz Jair Bolsonaro

José Cruz/Agência Brasil "Não existe qualquer risco com operação Regresso", declarou Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro tranquilizou a população quanto à Operação Resgate, que está trazendo brasileiros e familiares da cidade de Wuhan, na China, epicentro do coronavírus. Segundo ele, o retorno não apresenta “qualquer risco” para o país. “Queremos passar a informação clara ao Brasil de que não existe qualquer risco com operação Regresso”, declarou, após uma reunião com o Ministério da Defesa.

O grupo é formado por 31 brasileiros, seis poloneses e 27 integrantes da equipe do Governo. Os estrangeiros ficarão em Varsóvia, na Polônia, onde as aeronaves farão uma escala, e a tripulação segue até o Brasil. A chegada está prevista para a madrugada de domingo.

Bolsonaro esteve no Ministério para uma reunião de status sobre a operação Regresso. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, da Saúde, Kuiz Henrique Mendetta e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, acompanharam o presidente. Representantes do Itamaraty e das Três Forças também estavam presentes.

O presidente optou por chamar a imprensa de improviso para passar informações claras à população. De acordo com a Defesa, todos os passageiros que ficarão em quarentena na Base de Anápolis passarão por três avaliações médicas diárias, além de apoio nutricional e psicológico. Eles terão três refeições diárias, acesso a televisão, internet, biblioteca, sala de jogos e videogame.

O major-brigadeiro Marcelo Damasceno declarou que o local oferecerá “todas as facilidades de um hotel”.

*Com Estadão Conteúdo