Operação resgata jabutis, macacos pregos e mais de 20 aves em sítio no Rio de Janeiro

Proprietário do local foi detido, autuado por crimes ambientais e multado em aproximadamente R$ 14 mil; animais resgatados passarão por avaliações e cuidados veterinários para retornarem à natureza

Divulgação/Secretaria do Meio Ambiente-RJ Araras resgatadas de sítio em Vargem Grande



Uma operação conjunta realizada nesta quinta-feira (14) em um sítio em Vargem Grande, no Estado do Rio de Janeiro, resultou no resgate de mais de 20 aves de diversas espécies pelo governo estadual. A ação contou com a participação das secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, da Polícia Militar e da Polícia Civil, além do Instituto Estadual do Ambiente. O proprietário do local foi detido e autuado por crimes ambientais. Entre os animais resgatados, foram encontradas cinco araras, oito tucanos, oito jabutis, dois papagaios, uma maritaca e dois macacos pregos, totalizando 24 animais nativos. O responsável pelo cativeiro ilegal foi multado em aproximadamente R$ 14 mil e autuado por construção em área de preservação permanente e captação irregular de recurso hídrico, recebendo outra multa de cerca de R$ 24 mil.

Além das espécies nativas, os técnicos também recolheram 17 animais exóticos, incluindo quatro tigres d’água (cágados) e um pavão. Todos os animais resgatados passarão por avaliações e cuidados veterinários para garantir que possam retornar à natureza com saúde restabelecida. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde, através dos telefones disponíveis ou pelo aplicativo “Disque Denúncia Rio” (21 2253-1177), com garantia de anonimato.

