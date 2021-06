Operação Suborno: Ação contra tráfico de drogas recupera mais de R$ 500 mil

Polícia Civil de cinco Estados participaram da ação que também apreendeu veículos, relógios de luxo, joias e armas

A Polícia Civil de Pernambuco, com o auxílio das Polícias Civis do Acre, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte, cumpriu nesta terça-feira, 22, 21 mandados de prisão, 26 de busca e apreensão, além sequestro de imóveis e veículos. A ação ocorreu no âmbito da Operação Suborno, criada para combater crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram recuperados, até o momento, mais de R$ 500 mil, além de 4,7 mil dólares (R$ 23,31 mil). Também foram apreendidos dez veículos, relógios de luxo, joias e armas. A investigação teve início em julho de 2020. Ao todo, 130 policiais civis atuaram na operação. A Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuou na integração das Polícias Civis dos cinco estados e deu suporte logístico ao trabalho. “O trabalho conjunto é primordial para prevenir e desarticular grupos criminosos. O apoio da Seopi estreitou as divisas estaduais, para que a repressão alcance patamares ainda maiores”, disse o secretário de Operações Integradas do ministério, Alfredo Carrijo.

*Com informações da Agência Brasil