Operação Voltando em Paz resgata mais 32 passageiros da Cisjordânia

Nesta quinta-feira, 2, 30 brasileiros foram repatriados da Cisjordânia em mais uma etapa da Operação Voltando em Paz. A aeronave da Presidência da República pousou no Recife e depois seguiu para Brasília. Entre os passageiros, estavam 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. No grupo, havia seis idosos, dois deles cadeirantes. O voo também contou com uma jordaniana e um palestino, ambos casados com brasileiros. As famílias repatriadas seguirão para Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Três veículos, entre ônibus e vans alugados pela representação do Brasil, conduziram os passageiros de 11 cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó. Dali, cruzaram a fronteira com a Jordânia e na sequência, embarcaram em outro ônibus fretado pelo governo brasileiro até Amã, capital do país.

No total, 1.445 passageiros foram resgatados pelo governo brasileiro em oito voos vindos de Israel e um da Jordânia, todos comandados pela Força Aérea Brasileira (FAB). No total, são 1.440 brasileiros, três bolivianas, um palestino e um jordaniano, além de 53 animais de estimação. Outro grupo de 34 brasileiros ainda aguarda a autorização para cruzar a fronteira com o Egito. A diplomacia brasileira seguem envolvidos em tratativas para garantir ajuda humanitária na região, negociar um cessar-fogo e para possibilitar a abertura da fronteira para o retorno dos brasileiros.