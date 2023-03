Ossada humana é encontrada em mata próxima ao Palácio do Planalto, em Brasília

Segundo policiais, corpo foi localizado ‘em estado elevado de decomposição, com crânio e braços separados’ do tronco

José Cruz/Agência Brasil Os ossos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal do Distrito Federal



Uma ossada humana foi encontrada na noite desta quinta-feira, 9, em uma região de mata próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, agentes foram chamados ao local após uma pessoa localizar ossos aparentemente de humanos. “A equipe localizou uma ossada humana, de um adulto, já em estado elevado de decomposição, com crânio e braços separados do corpo”, diz nota da polícia. Ainda de acordo com os agentes, a mata está localizada na via N2 leste, próximo ao entroncamento com a DF 004. A região que fica atrás do Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a cerca de um quilômetro de distância do Congresso Nacional. “Os policias fizeram a contenção e ficaram no local até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal que ficou com a responsabilidade de averiguação”, completa o comunicado. Os ossos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).