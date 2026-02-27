Ossada humana é encontrada em matagal perto da Represa Billings

Caso foi registrado como morte suspeita pelo 98º Distrito Policial, localizado no Jardim Miriam

Represa Billings, localizada na zuna sul de São Paulo



Uma ossada humana e uma cova rasa foram localizadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em uma mata nas proximidades da Represa Billings na última terça-feira (24). Os agentes chegaram até a rua Marginal Três, no Jardim Apurá, por conta de uma denúncia de forte odor, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 98º Distrito Policial, localizado no Jardim Miriam. A equipe da GCM preservou o local para os trabalhos periciais e de retirada dos ossos.

Por estar de noite, os trabalhos foram retomados na quarta-feira (25) pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A vítima não foi identificada. A SSP-SP informa que, posteriormente, a ocorrência seguirá para o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para as medidas cabíveis.

