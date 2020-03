Paciente com coronavírus no DF apresenta ‘discreta melhora’, mas segue em estado grave

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF) informa que a mulher apresenta ‘síndrome respiratória aguda severa e tem comorbidades, que agravam o quadro clínico’

A paciente do Distrito Federal, confirmada com SARS-Cov-2 (coronavírus) neste sábado, apresentou “discreta melhora do quadro respiratório” neste domingo (8), informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF).

A mulher segue internada em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Regional da Asa Norte.

“O estado dela ainda é grave, e segue com suporte ventilatório e hemodinâmico, sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e com todo suporte técnico-científico”, diz o boletim.

A secretaria ainda esclarece que a paciente apresenta “síndrome respiratória aguda severa e tem comorbidades, que agravam o quadro clínico”. Ainda neste sábado, a SES-DF já confirmava o estado grave da paciente, mas aguardava a confirmação da contraprova, que aconteceu no final do dia.

Atualmente, no Distrito Federal 35 casos são suspeitos de Covid-19, apenas um confirmado e outros 66 descartados.

Confira a nota na íntegra:

“Paciente segue internada em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, com discreta melhora do quadro respiratório. O estado dela ainda é grave, e segue com suporte ventilatório e hemodinâmico, sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e com todo suporte técnico-científico.

A paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa e tem comorbidades, que agravam o quadro clínico. No DF, o número de casos notificados para COVID-19, até o dia 6 de março de 2020, é de 35 em investigação, um confirmado, 22 descartados e 44 excluídos.”