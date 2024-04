Paciente é morto com 23 tiros em hospital no interior da Bahia

Um paciente de 27 anos foi morto com 23 tiros enquanto fazia exames de raio-X, no último domingo (28). O caso aconteceu no Hospital Municipal Magalhães Neto, em Brumado, cidade do sudoeste da Bahia. Segundo a direção do hospital informou, o paciente identificado como Felipe Batista deu entrada no posto médico no sábado (27), no período da manhã, com ferimentos graves, pois havia sofrido uma tentativa de homicídio na própria casa, localizada no bairro Baraúna. Já no hospital, ele foi atendido, fez uma cirurgia e estava internado.