Padilha diz que Daniela do Vaguinho sai do Turismo para ser vice-líder do governo

Declaração ocorreu em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 7, em Brasília, quando o ministro também apontou que a saída da deputada federal da pasta é tema definido no Planalto

Billy Boss/Câmara dos Deputados Daniela deve deixar ministério do Turismo nos próximos dias



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 7, que Daniela Carneiro, prestes a deixar o Ministério do Turismo, deverá assumir o cargo de vice-liderança do governo Lula no Congresso Nacional. A declaração ocorreu em entrevista coletiva, em Brasília, quando o ministro também apontou que a saída da deputada federal da pasta é tema definido no Planalto. “A definição da data [da demissão de Daniela] nós vamos construir com o União Brasil, que é o partido que indica esse ministério. Nós vamos definir essa data, provavelmente, na próxima semana, porque eles [líderes do partido no Congresso] não estão em Brasília. Foi isso, inclusive, que impediu esse contato com essas lideranças em outras datas. Quero trazer essas lideranças ao presidente Lula”, disse Padilha.

Padilha indicou que Daniela tem interesse em seguir na base de apoio do governo no Congresso, que depende da articulação partidária para se concretizar. A expectativa é de que o deputado Celso Sabino, também do União Brasil, assuma a pasta, uma vez que a indicação é feita pelo partido, ao qual Daniela ainda está filiada enquanto decide para qual legenda irá. A mais provável é o Republicanos, que já anunciou que enfrenta dificuldades para se juntar ao grupo político de Lula. Daniela é esposa do prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, importante cabo eleitoral de Lula na Baixada Fluminense. “Conversamos ontem com a Daniela, que reafirmou seu compromisso com o governo Lula, e tratamos da nossa intenção de que ela, ao ir para o Congresso Nacional, tenha o papel de protagonismo”, disse Padilha.