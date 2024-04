Padre Alexandre Paciolli é preso acusado por estupro de vulnerável e importunação sexual

Ele foi preso na casa do pai, no Ceará; a Arquidiocese do Rio não se manifestou sobre o assunto

Reprodução: Canção Nova O padre é suspeito de cometer os crimes duas vezes com a mesma mulher, em 2022 e 2023, respectivamente



O padre Alexandre Paciolli foi preso nesta quarta-feira (3), no Ceará, Fortaleza, na casa do pai dele. O ex-reitor da igreja da PUC-Rio foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável, ambos cometidos com a mesma vítima em datas distintas, sendo em agosto de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Novo Friburgo. As investigações foram conduzidas pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo. Na denúncia, o MPRJ destaca que o padre é um líder religioso da Igreja Católica, responsável pela Igreja de São José, e apresentador de programas de televisão na TV Canção Nova, como “Mulheres de Fé”, além de ser autor do livro “Caminhos da Luz”. Ele também fundou a Comunidade Olhar Misericordioso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu relatos de abusos sexuais cometidos pelo padre, além de outras investigações em andamento em diferentes comarcas do Estado. No caso de Nova Friburgo, o MPRJ destaca que o padre se aproveitou da “ingenuidade e fé da vítima” e ainda acrescentou ”sob o pretexto de estar sentido fortes dores, passou a praticar atos libidinosos com a vítima, que, tendo o denunciado como seu sagrado protetor, não conseguiu oferecer resistência.” A 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo emitiu um mandado de prisão preventiva contra o religioso em uma ação conjunta da Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo e a Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Ceará. A Arquidiocese do Rio de Janeiro ainda não respondeu o contato da Jovem Pan.

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA