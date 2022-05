Padre atropela homem suspeito de furto em casa paroquial e foge sem prestar socorro; veja vídeo

Caso ocorreu em Santa Cruz do Rio Pardo; diocese de Ourinhos diz estar apurando o caso, e padre Júlio Lancellotti critica

Reprodução / Twitter / @pejulio

Um homem que supostamente havia roubado uma casa paroquial foi atropelado propositalmente por um carro da paróquia de Santa Cruz do Rio Pardo, cidade que fica a 343km de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do carro era um padre, que fugiu sem prestar socorro. O ocorrido foi flagrado por câmeras de segurança: o suspeito aparece correndo pela calçada, até que um carro branco surge e o atropela, arremessando-o para dentro de um imóvel; o veículo dá marcha a ré e some do campo de visão do aparelho. O suspeito teria arrombado uma janela e entrado na casa paroquial para roubá-la, e o padre teria flagrado o furto e passado a perseguir o autor. O religioso já prestou depoimento, enquanto o suposto ladrão está internado em estado grave na Santa Casa do município, e foi preso em flagrante. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio e omissão de socorro. Já a vítima do atropelamento será indiciada por furto. A Diocese de Ourinhos, responsável pela Paróquia afirmou que o caso está sendo apurado e medidas cabíveis serão tomadas. O Padre Júlio Lancellotti, que desenvolve trabalho com moradores de rua na capital paulista, criticou o colega religioso pela atitude.