Palco de massacre em Suzano, escola Raul Brasil será reaberta em abril

O retorno das aulas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, onde há um ano dois ex-alunos mataram oito pessoas, está previsto para abril. A informação é do secretário da Educação, Rossieli Soares, que visitou as obras do local na manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com ele, houve atraso no cronograma da obra por conta das chuvas — mas 90% já está concluído. A escola registra atualmente 1.072 matrículas — 10% a mais do que os 970 alunos que estudavam em 2019.

Em 13 de março de 2019, Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, invadiram o prédio armados e mataram oito pessoas. Os dois também morreram.

A obra, que vai entregar 21 salas reformadas e dois prédios novos com espaço para funcionários, custará cerca de RS 3,1 milhões. De acordo com o secretário, um grupo de empresas contribui para a reforma.

Atualmente, os alunos estão tendo aulas em colégios da região, mas devem voltar ao Raul Brasil depois da instalação do novo mobiliário — previsto para estar na escola na primeira semana de abril.

A entrada, por onde os assassinos invadiram a escola, será fechada. O acesso de alunos e visitantes será feito por uma rua lateral.

*Com informações do Estadão Conteúdo