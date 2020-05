Pandemia piorou situação financeira de 63% da população de SP, diz pesquisa

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Pandemia piorou a situação financeira de famílias paulistanas



A pandemia do novo coronavírus piorou a situação financeira de 63% das famílias da cidade de São Paulo, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira (19).

Segundo o estudo, apenas 1,2% dos entrevistados disseram que as finanças pessoais melhoraram desde o início da crise da Covid-19. Para 32,8%, a situação permanece igual, e 3,1% não responderam.

O levantamento ainda aponta que a maioria dos entrevistados é a favor do isolamento social contra a infecção. Para 54,1%, as medidas funcionam, enquanto 42,6% são contra.

Ainda de acordo com o estudo, 50,3% dos entrevistados acreditam que a Covid-19 fez mais vítimas do que o esperado. Para 23,9%, morreram menos pessoas do que o previsto, e 19,2% acham que a taxa de mortalidade foi a esperada.

A pesquisa ouviu 1.206 pessoas em São Paulo entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de 3% e o grau de confiança de 95%.