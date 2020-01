Paraná descarta caso suspeito de coronavírus no Estado

EFE Beto Preto destacou, porém, que outro caso é investigado pela Secretaria Estadual de Saúde -- mas ainda não é considerado suspeito pelo Ministério



A Secretária de Saúde do Estado do Paraná descartou nesta quarta-feira (27) que o caso considerado suspeito pelo Ministério da Saúde em Curitiba seja de coronavírus.

O paciente está internado em isolamento e observação no Hospital Santa Cruz e era um dos três casos monitorados pela pasta como suspeita do vírus que surgiu na China.

De acordo com Beto Preto, a pessoa infectada está com um tipo de gripe. “Tratava-se de um vírus da Influenza B detectado no exame realizado”.

A informação foi confirmada ao G1 pela secretária municipal de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Outro caso em Curitiba

Beto Preto destacou, porém, que outro caso é investigado pela Secretaria Estadual de Saúde — mas ainda não é considerado suspeito oficialmente pelo Ministério.

“O outro caso que chegou pelo serviço móvel de urgência em uma das unidades de pronto antendimento de Curitiva e que, uma vez notificado, tendo passado pela China, foi encaminhado para o Hospital da Clínicas naquele momento e ainda aguarda confirmação ou não”, disse.