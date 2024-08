Paraná Pesquisas: Rodrigo Falsetti lidera com 61% na disputa em Mogi Guaçu

Segundo lugar apresenta um empate técnico, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais, entre Walter Caveanha (PSB) e Dr. Nora (PL)

Se tratada a rejeição dos candidatos, Walter Caveanha lidera a lista, com 43,4%.



Foi divulgado hoje (22), pelo Instituto Paraná Pesquisas, o levantamento parcial de votos em Mogi Guaçu (SP.) Diante dos números, a pesquisa mostra que o prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Falsetti (PSD), lidera a disputa para a prefeitura de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, com 61,4% das intenções de voto, no cenário estimulado. O segundo lugar apresenta um empate técnico, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais, entre Walter Caveanha (PSB), com 12,7%, e Dr. Nora (PL), com 10%.

Se tratada a rejeição dos candidatos, Walter Caveanha lidera a lista, com 43,4%. Depois dele, temos Miro Suterio, com 22,4%. Ao final do levantamento, figuram Dr. Nora, com 18,6%, e Rodrigo Falsetti, com 12%. A pesquisa, realizada entre os dias 18 e 21 de agosto, ouviu 700 eleitores. O grau de confiança é de 95,0%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SP-09954/2024.

