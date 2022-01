Rocha se desprende, atinge lanchas e mata duas pessoas em Capitólio (MG)

Inicialmente o acidente ocorreu após uma cabeça d’água, segundo o Corpo de Bombeiros; pelo menos 15 ficaram feridos

Reprodução/WhatsApp Paredão se soltou e atingiu barcos em Capitólio, Minas Gerais



Um paredão desabou e caiu em cima de três lanchas na região dos cânions em Capitólio, Minas Gerais, neste sábado, 8. A coordenadora adjunta da Defesa Civil, Tenente Coronel Gracielle, informou que foram confirmadas duas mortes. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, tenente Pedro Aihara, o acidente deixou pelo menos 15 feridos. As buscas continuam no local. Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por causa de uma “cabeça d’água” junto com pedras. A corporação afirmou que equipes foram deslocadas para a região.

Pelo menos três crianças estavam no passeio. Elas foram socorridas e passam bem. “É um local que tem um tipo de rocha mais suscetível a processos erosivos e de intempéries. Como a gente tem chuvas muito intensas neste mês, aparentemente teve uma aceleração considerável desse processo erosivo, que acabou gerando o despreendimento dessa rocha”, explicou Aihara em entrevista ao Headline News, da Jovem Pan. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as pedras atingem os barcos. Assista abaixo:

