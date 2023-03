Parte do teto de shopping Osasco desaba, na Grande SP

Ainda não há informações sobre vítimas; teto próximo da praça de alimentação do centro de compras

Reprodução/Redes Sociais Estrutura desabou próximo da praça de alimentação do centro de compras



Parte do teto do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira, 8. Informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam que a estrutura caiu próximo da praça de alimentação do centro de compras. Por enquanto, não há informações sobre vítimas. Um vídeo mostra o momento exato da queda. Um pó branco começa a sair da estrutura. Neste momento, uma pessoa se aproxima e coloca uma lixeira para baixo de onde o teto está cedendo. Pouco tempo depois, o teto desaba, assustando os clientes que gravavam a queda. Imagens que circulam pelas redes sociais, mostram alguns veículos em meio a destruição. Segundo informações da Seccional de Osasco, o local do desabamento fica entre o cinema e uma loja e três veículos caíram quando o piso cedeu. Ainda de acordo com as informações da Seccional, foi possível ouvir um estalo antes da queda e o local foi isolado. A Jovem Pan segue acompanhando o caso.

Parte do teto de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo. pic.twitter.com/G8oDET9v5m — Alfinetei (@ALFINETEI) March 8, 2023

Momento em que parte do teto do @osascoplaza desaba em Osasco. Este é o mesmo shopping que explodiu em 1996.#Osasco #osascoplazashopping pic.twitter.com/ruxJtDXxdF — Fica a Dica Filmes (@fabiooscar) March 8, 2023

*Mais informações em breve