Passageira tenta despachar botijão de gás em voo no aeroporto de Recife

Vídeo mostra o momento em que funcionário encontra o objeto: ‘A senhora derruba o avião com um negócio desses’

Reprodução/Twitter/Liromont Passageira tentou despachar botijão dentro de uma caixa



Uma mulher tentou despachar um botijão de gás em um voo que saia do Aeroporto Internacional do Recife na madrugada de quarta-feira, 23, com destino a Guarulhos, em São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um funcionário da Gol abre uma caixa na esteira de bagagens e encontra o botijão. “Isso aqui não pode ser despachado, não. Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derruba o avião com um negócio desses. Não pode embarcar”, afirma. A passageira ainda pergunta: “Mas vazio?” “Vazio ou cheio, não pode”, responde o funcionário.

Em nota, a Gol informou que o colaborador da empresa seguiu o procedimento padrão de segurança, identificou que a bagagem possuía item perigoso e não poderia ser despachado por representar risco ao voo. “Todo o procedimento transcorreu de forma tranquila e a cliente embarcou normalmente. Todos os colaboradores da Gol nos aeroportos são treinados para evitar que qualquer tipo de item proibido seja embarcado e atuam sempre com foco na segurança, valor número 1 da Gol”, declarou a companhia.