Paulistanos recorrem a shoppings e estações de metrô para poderem carregar o celular

O apagão, provocado por um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento superiores a 94 km/h, atingiu o estado na quarta-feira (10)

Mais de 1,3 milhão de imóveis na Região Metropolitana de São Paulo continuam sem energia nesta quinta-feira (11). O apagão, provocado por um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento superiores a 94 km/h, atingiu o estado na quarta-feira (10). Só na capital, 932.566 endereços seguem no escuro.

Com a falta de luz prolongada, muitos usuários das redes sociais relataram que recorreram a estações de metrô e shoppings para carregar o celular e manter alguma comunicação durante a crise. Confira:

Tô sem luz desde ontem as 14:30… Tô num corredor pra banheiro de um shopping pra carregar o celular.

