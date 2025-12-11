Jovem Pan > Notícias > Brasil > Paulistanos recorrem a shoppings e estações de metrô para poderem carregar o celular

Paulistanos recorrem a shoppings e estações de metrô para poderem carregar o celular

O apagão, provocado por um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento superiores a 94 km/h, atingiu o estado na quarta-feira (10)

  • Por Nátaly Tenório
  • 11/12/2025 14h05 - Atualizado em 11/12/2025 14h15
  • BlueSky
Reprodução/WhatsApp Estação Praça da Árvore Paulistas carregando o celular na Estação Praça da Árvore

Mais de 1,3 milhão de imóveis na Região Metropolitana de São Paulo continuam sem energia nesta quinta-feira (11). O apagão, provocado por um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento superiores a 94 km/h, atingiu o estado na quarta-feira (10). Só na capital, 932.566 endereços seguem no escuro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Com a falta de luz prolongada, muitos usuários das redes sociais relataram que recorreram a estações de metrô e shoppings para carregar o celular e manter alguma comunicação durante a crise. Confira:

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >