Paulistanos recorrem a shoppings e estações de metrô para poderem carregar o celular
O apagão, provocado por um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento superiores a 94 km/h, atingiu o estado na quarta-feira (10)
Mais de 1,3 milhão de imóveis na Região Metropolitana de São Paulo continuam sem energia nesta quinta-feira (11). O apagão, provocado por um ciclone extratropical que trouxe rajadas de vento superiores a 94 km/h, atingiu o estado na quarta-feira (10). Só na capital, 932.566 endereços seguem no escuro.
Com a falta de luz prolongada, muitos usuários das redes sociais relataram que recorreram a estações de metrô e shoppings para carregar o celular e manter alguma comunicação durante a crise. Confira:
Tô sem luz desde ontem as 14:30… Tô num corredor pra banheiro de um shopping pra carregar o celular.
ainda capaz de não voltar o dia inteiro hoje 🤡
@EnelBrasil @EnelClientesBR @Enel_Informa_CL pic.twitter.com/zYHpfai2CT
— Bigdor🍕 (@GrandeBigdor) December 11, 2025
agora vou ter que ir pro shopping ou alguma estação só pra deixar o celular carregar pq gracas a Enel já tô mais de 24 horas sem energia😍
— who is ledan (@ledanseven) December 11, 2025
Continuando a série sou uma Paulistana revoltada.
Agora me encontro dentro do metrô tentando carregar meu celular e enviar algumas mensagens importantes.
Devido estar a mais de 24hs sem luz em casa.
Pago impostos leoninos e mesmo assim não tenho os serviços básicos a contento.
— Cris Tamashiro (@TamashiroCris) December 11, 2025
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.