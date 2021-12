Pazuello é internado após sofrer acidente de moto no Rio de Janeiro

Ex-ministro da Saúde teve diversas fraturas na clavícula e nas costelas e segue internado no Hospital do Exército

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/02/2021 Eduardo Pazuello se acidentou por volta das 23h30 da véspera de Natal



O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi internado na manhã deste sábado, 25, após sofrer um acidente de moto no Rio de Janeiro. Segundo o Hospital do Exército, o estado de saúde do general é estável. Pazuello se envolveu em um acidente por volta das 23h30 da noite de sexta-feira, 24, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. O ex-ministro logo foi socorrido e encaminhado para o hospital do Exército, onde foi constatado diversas fraturas na clavícula e nas costelas. Ele segue internado em estado de observação, sem previsão de saúde, após a realização de cirurgias. Pazuello não corre risco de vida.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer