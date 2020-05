Pazuello: Impacto da covid-19 no interior do Brasil ainda está por vir

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Segundo a Fiocruz, com dados do IBGE, 44% das cidades do país de 20 a 50 mil habitantes já registravam casos de covid-19 no início de maio



O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, avaliou que o impacto da pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no interior do Brasil ainda não aconteceu — mas já está por vir.

Pazuello participou de uma videoconferência realizada pela Fiocruz na manhã desta segunda-feira (25). Mesmo com o foco maior nas capitais, o Brasil já registrou mais de 350 diagnósticos positivos e 22 mil óbitos pela doença.

De acordo com ele, a pandemia tem três etapas: preparação, impacto nas regiões metropolitanas e capitais, e impacto no interior. Atualmente o Brasil atravessa a segunda etapa e que haverá um “espraiamento” dos casos para cidades mais periféricas.

“Esse impacto vai passar e nós vamos ter o espraiamento disso de alguma forma para o interior, e vamos ter que ter as estruturas que foram preparadas na capital e regiões metropolitanas para receber esse pessoal do interior que não tem as estruturas lá”, afirmou Pazuello.

Segundo pesquisa da Fiocruz, com dados do IBGE, 44% das cidades do país de 20 a 50 mil habitantes já registravam casos de covid-19 no início de maio.