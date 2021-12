PCC proíbe empinar moto e ameaça agredir quem desobedecer regra

Regras foram anunciadas em faixas estendidas pela periferia da cidade de São Paulo e da região Metropolitana da capital; ‘não aceitamos isso na nossa comunidade’, diz um dos materiais

Pixabay Motoristas que desobedecerem podem sofrer agressões dos membros do grupo



O Primeiro Comando da Capital (PCC) instalou faixas e proibiu os motociclistas de empinarem seus veículos, além da prática de “tirar de giro”, manobra em que barulhos similares aos de disparos de arma de fogo são soltos pelo escapamento. As faixas foram encontradas em comunidade da cidade de São Paulo e da região Metropolitana. Os motoristas que não obedecerem poderão receber um “cacete”, gíria para agressão, dos membros do grupo. “Não aceitamos isso na nossa comunidade”, diz uma placa registrada em São Paulo. Em vídeos divulgados na internet, um homem que “tirou o giro” foi obrigado a orientar os moradores a não realizarem a prática. Depois que ele diz as mensagens, outros homens o agridem com socos, chutes e cotoveladas.