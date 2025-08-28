PCC utilizava rede de postos de combustíveis para lavagem de dinheiro de mais de R$ 52 bilhões, diz Receita

Recursos gerados por essas operações eram canalizados para o sistema financeiro através de fintechs, que funcionavam como um ‘banco paralelo’ da organização

O Primeiro Comando da Capital (PCC) operava uma vasta rede de mais de mil postos de combustíveis em dez estados brasileiros, além de controlar 40 fundos de investimento para lavagem de dinheiro, conforme informações da Receita Federal. A megaoperação Carbono Oculto, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo e outras entidades, tem como objetivo desmantelar esse esquema, que movimentou R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, envolvendo sonegação fiscal. As investigações revelaram que o esquema incluía empresas que formulavam combustíveis e que importaram R$ 10 bilhões em nafta, diesel e hidrocarbonetos, utilizando recursos de origem ilícita. Essas empresas não apenas sonegavam impostos, totalizando R$ 8,67 bilhões, mas também adulteravam os combustíveis.

Os postos de gasolina recebiam pagamentos em dinheiro ou por meio de cartões, com a arrecadação de impostos sendo desproporcional aos lucros obtidos. A Receita Federal impôs multas que somam R$ 891 milhões. Os postos de combustíveis estavam distribuídos em estados como São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Os recursos gerados por essas operações eram canalizados para o sistema financeiro através de fintechs, que funcionavam como um “banco paralelo” do PCC, movimentando R$ 46 bilhões no período de 2020 a 2024. Essas fintechs utilizavam uma “conta-bolsão” para redistribuir os valores entre as distribuidoras e os postos.

O capital obtido era reinvestido em diversos negócios e propriedades por meio dos fundos de investimento, que gerenciavam um patrimônio estimado em R$ 30 bilhões. Esses fundos realizaram aquisições significativas, incluindo um terminal portuário, quatro usinas de produção de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, entre os quais se destacam seis fazendas em São Paulo e uma residência em Trancoso, na Bahia, avaliada em R$ 13 milhões.

