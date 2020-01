PEC do fim do foro privilegiado tem chances de ser votada no 1º semestre

Raphael Milagres/Câmara dos Deputados Para Efraim, o maior desafio nesse momento é incluir o entendimento dos parlamentares que não estavam na discussão da Comissão Especial



O deputado federal do DEM-PB e relator da PEC do fim do foro privilegiado, Efraim Filho espera uma resposta positiva na aprovação da pauta na Câmara dos Deputados.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Efraim ressaltou que o tema mobiliza a sociedade, mas depende de outros fatores para ser votado ainda no primeiro semestre.

“Vai depender muito do entendimento que conseguir com os líderes das pautas que são prioridades. O fim do foro tem interlocução com outro tema, que é a PEC da segunda instância. As duas estão em um cenário que não da para as duas caminharem ao mesmo tempo. Temos que ver o que vem primeiro para fazer essa previsão.”

Para Efraim, o maior desafio nesse momento é incluir o entendimento dos parlamentares que não estavam na discussão da Comissão Especial, que aconteceu em 2017.

“Temos um Congresso novo, que não participou da discussão da Comissão Especial em 2017. Então também tem que ver como integrar os 250 novos membros na discussão — que vem de um mandato anterior. Mas espero uma resposta positiva.”