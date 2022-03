Pedaço de foguete da SpaceX cai no Paraná e é encontrado por agricultor

Objeto caiu no local após a reentrada do veículo, que foi vista na cidade de São Mateus do Sul na terça-feira, 8; origem foi confirmada pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros

Jocimar Justino / BRAMON Material caiu na cidade na semana passada



Um morador que vive na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná, encontrou um pedaço do foguete Falcon 9, da SpaceX. O objeto de metal foi encontrado na propriedade de João Ricardo na última quarta-feira, 16, pouco mais de uma semana depois da reentrada do foguete ter sido vista no céu do Estado na semana passada. A queda e a origem do material foram confirmadas pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMOM). Segundo a BRAMON, inicialmente, João acreditou que era uma barraca, mas percebeu que era algo metálico e se lembrou do barulho que ouviu na última semana. Além do tipo do material, o local da queda também era um forte indício de que o pedaço era do foguete do SpaceX. Segundo a BRAMON, São Mateus do Sul fica praticamente abaixo da trajetória de reentrada vista na última semana, o que alimentou os indícios de que a peça pertencia, de fato, ao veículo.