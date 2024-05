Pedro Scooby aciona amigos e vai para o Rio Grande do Sul ajudar as vítimas das chuvas

Grupo de surfistas e socorristas levará alimentos, carros de grande porte e jet-skis: ‘Já estão indicando para a gente os lugares mais necessitados’

Reprodução/Instagram/@pedroscooby Entre os amigos, o outro surfista, Lucas Chumbo



O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais para compartilhar que está a caminho do Rio Grande do Sul. Junto de amigos, o surfista decidiu realizar um trabalho voluntário e ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado. Entre os amigos que toparam a iniciativa está Lucas Chumbo. “Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também. Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer”, contou ele.

O atleta ainda lembra que, por conta da profissão, tem como ajudar nos primeiros socorros: “Com tantos anos de surfe e ondas gigantes, a gente tem especialidade de resgate, primeiros socorros e coisas assim. Fizemos muitos cursos e já demos cursos, então estou à disposição”.

“A galera está fazendo do coração mesmo, botando dinheiro do próprio bolso. Queria agradecer todo mundo que está mandando mensagem. Já estamos em contato com a galera de resgate lá do Rio Grande do Sul. Já estão indicando pra gente os lugares que mais estão precisando. Na primeira luz do dia a gente já vai estar a postos pra ajudar”, completou. Scooby ainda confessou que abandonou alguns trabalhos para realizar esse projeto. “Desculpa todo mundo que eu furei essa semana, mas é por uma causa maior”, disse.

Scooby também compartilhou que sua caravana já havia chegado em Curitiba e estava fazendo uma parada estratégica na cidade, para pegar medicamentos para ajudar ainda mais no trabalho de resgate. Pedro mostrou o amigo, o médico Gustavo Nogueira, que ajudou doando medicamentos e cobertores. “Doutor Gustavo arrebentou. Está mandando pra gente produtos de higiene, medicamento e mais algumas coisas, roupa, cobertor, água”, revelou ele no vídeo.

No último storie compartilhado, o surfista registrou que após 20 horas de estrada, o comboio de cinco carros havia chegado ao destino. Scooby e os amigos estão levando cinco jet-skis, além de mantimentos e remédios.