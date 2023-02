Pela primeira vez, Brasil não registra nenhuma morte por Covid-19

Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde neste domingo, 12; em 6 de abril de 2021, dia mais letal da pandemia no país, foram confirmados 4.195 óbitos pela doença

O Brasil não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) no início da noite deste domingo, 12. Segundo o órgão, foram confirmados 298 casos da doença no mesmo período. Desde o primeiro caso de infecção pelo coronavírus no Brasil, em fevereiro de 2020, e o avanço progressivo da doença, é a primeira vez que nenhum óbito pela infecção é registrado em território brasileiro. Em 6 de abril de 2021, considerado o dia mais letal da pandemia no Brasil, foram confirmadas 4.195 mortes por Covid-19. No total, o país soma 697.674 mortes e quase 37 milhões de casos da doença, tornando o Brasil a segunda nação do mundo com mais óbitos pelo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram 1.114.478 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Atualmente, o Brasil registra média móvel nos últimos 7 dias de 45 mortes e 9.126 casos. A taxa de mortalidade e incidência da doença é de 332 mortes e 17.574,7 casos a cada 100 mil habitantes.