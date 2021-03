Pela primeira vez, Brasil registra mais de 100 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Com novos dados, total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes chegou a 12.320.169; mortos somam 303.462

No mesmo período, foram contabilizadas 2.787 novas mortes, fazendo com que o número de vítimas fatais registradas desde o início da pandemia seja de 303.462



Em meio ao ápice da pandemia, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil casos de Covid-19 registrados em 24 horas. Entre as 16h da última quarta-feira, 24, e desta quinta-feira, 25, foram registrados 100.736 novas infecções pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes, aumentando o total de casos para 12.320.169. No mesmo período, foram contabilizadas 2.787 novas mortes, fazendo com que o número de vítimas fatais registradas desde o início da pandemia, em março de 2020, seja de 303.462. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta quinta. O recorde anterior havia sido registrado no dia 17 de março, quando 99.634 casos foram confirmados. A taxa de incidência da doença segue aumentando e chegou à marca de 5.862,6 a cada 100 mil habitantes, enquanto que a de mortalidade foi para 144,4 a cada 100 mil habitantes.