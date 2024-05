Perseguição termina com viatura e carro suspeito capotados e quatro mortos no Rio

Veículo furou uma blitz no Km 19,5 da Linha Vermelha, na zona norte da cidade, e policiais saíram em busca dos suspeitos em alta velocidade

Reprodução/X_HbjR PMs eram lotados no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE)



Uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira (22) resultou em uma tragédia no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Dois policiais militares e duas outras pessoas morreram após um acidente envolvendo a viatura da Polícia Militar e um Ônix vermelho. A perseguição começou após um veículo furar uma blitz no Km 19,5 da Linha Vermelha, na zona norte da cidade. Quatro policiais militares entraram em duas viaturas e começaram uma perseguição, que atravessou a cidade e terminou com o acidente na zona sul. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram pela Linha Vermelha e, após cruzarem o Túnel Rebouças, capotaram na agulha em curva, que é de descida. Uma das viaturas também capotou no local. Os dois ocupantes do carro em fuga e os dois PMs que estavam na viatura morreram. Os PMs eram lotados no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). As vítimas eram dois soldados: Bruno Paulo da Silva, que deixa esposa, um filho de 15 anos e um de dois anos; e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, que também era casado e tinha um filho de 4 anos.

A perícia trabalha na identificação dos ocupantes do carro. O túnel chegou a ser bloqueado, mas teve o tráfego liberado por volta das 7h.

Perseguição policial no Rio de Janeiro, Brasil, resulta 2 veículos capotados e a morte de 2 perseguidos e 2 policiais. O Onix vermelho se recusou a parar na barreira policial. Não foi encontrado nem armas e nenhuma droga no veículo perseguido. #Brazil pic.twitter.com/WgpAMLZqqg — HbjR (@hbj_r77032) May 22, 2024

