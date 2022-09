Pesquisa aponta que 16% dos pais deixam de vacinar filhos contra doenças controladas

Especialistas consideram percentual pequeno, mas se preocupam com a situação

Uma pesquisa aponta que 16% dos pais deixam de vacinar os filhos contra doenças controladas no país. Divulgado durante a 24ª Jornada Nacional de Imunizações, que termina neste sábado, 10, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, o levantamento é com base no dado obtido no Inquérito de Cobertura Vacinal das crianças nascidas em 2017 e 2018. De acordo com a pesquisa, foram realizadas mais de 38 mil entrevistas. Para os especialistas, o percentual de pais que acham desnecessário vacinar os filhos contra doenças que não circulam no país é baixo, mas preocupante. O dado é um reflexo das coberturas vacinais no Brasil, que desde 2015 não cumpre as metas e apresenta queda nos números de imunização. Em entrevista à Agência Brasil, o professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordenador do inquérito, José Cassio de Moraes, explicou o motivo da baixa cobertura vacinal. “No estudo, observamos que existem três aspectos principais: o primeiro é a não necessidade de vacinar contra doenças que se acredita que não existam mais, mas existem. O segundo aspecto é o medo de reações graves e o terceiro, dificuldade de acesso e da infraestrutura das unidades. Esse conjunto faz com que tenhamos cobertura vacinal insuficiente para o controle das doenças”, disse. O levantamento também revelou que aproximadamente 3% dos entrevistados resolveram não levar as crianças para receber uma ou mais vacinas. Desse total, 24,5% disseram que não levaram os filhos devido a pandemia e 24,4% comentaram que é por medo da reação às vacinas.