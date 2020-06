Nove em cada dez brasileiros estão inseguros em voltar às ruas, aponta pesquisa

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Brasileiros estão com medo de voltar a shoppings



Pesquisa feita pelo DataSenado, órgão do Senado Federal, aponta que nove em cada dez brasileiros se sentem pouco ou nada seguros para frequentar lugares com grande fluxo de pessoas devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo os dados, os brasileiros estão especialmente inseguros em voltar a frequentar shoppings, bares, restaurantes e feiras. Os entrevistados ainda avaliaram que o transporte público oferece muito risco de infecção.

Entre os que responderam, 67% se sentem nada seguros em voltar a frequentar shoppings, 26% pouco seguros, 5% muito seguros e 2% não souberam ou preferiram não responder. Em relação a bares e restaurantes, 64% se sentem nada seguros, 31% pouco seguros, 5% muito seguros e 1% não soube ou preferiu não responder. Já sobre voltar a frequentar feiras, 53% se sentem nada seguros, 40% pouco seguros, 6% muito seguros e 1% não soube ou preferiu não responder.

Ainda 89% dos entrevistados acreditam que há muito risco de contaminação pelo coronavírus no transporte público. Quando se trata de escolas e faculdades e academias, aproximadamente 8 em cada 10 brasileiros compartilham a mesma avaliação. Por outro lado, os dados indicam que, comparativamente, há menos receio em relação a áreas de lazer, como parques e praias, e a bancos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio ouviu, por telefone, 1,2 mil pessoas, em amostra representativa da população brasileira. O nível de confiança é de 95%.

*Com Agência Senado