Pesquisa do IBGE aponta que diminuiu o número de pessoas brancas no Brasil; entenda

Entre 2012 e 2022, quantidade de indivíduos brancos variou de 46,3% para 42,8%; autodeclaração de cor ou raça parda soma 45,3% do total, segundo PNAD Contínua

Pessoas que se declararam de cor ou raça preta chegou a 10,6%, maior percentual já registrado



Entre 2012 e 2022, a população que se declarava de cor ou raça branca apresentou uma redução de 3,5 pontos percentuais, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados divulgados nesta sexta-feira, 16, mostram que a participação na população total de pessoas brancas variou de 46,3%, em 2012, para 42,8%, em 2022. Já as pessoas que se declararam de cor ou raça preta chegou a 10,6%, maior percentual já registrado desde o início do período analisado.

Entre a população declarada de cor ou raça parda, houve pouca variação, indo de 45,6% para 45,3%. Em alguns anos ao longo da série, a participação chegou a ultrapassar 47%. O Nordeste registrou a maior proporção de pessoas declaradas de cor ou raça preta (13,4%), seguida pelo Sudeste (11,2%). No Sul, foi observado o menor percentual, de 5,4%. A população de cor ou raça parda apresentou as maiores participações no Norte (70,1%), Nordeste (60,5%) e Centro-Oeste (53,0%). A região Sul caracterizou-se pelo predomínio da população de cor ou raça branca (72,8%), seguida da Sudeste (50,1%), enquanto a Norte (19,7%) assinalou a menor estimativa dessa população.