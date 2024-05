FAB resgata vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Operação Taquari II tem ajudado as vítimas das enchentes e nas doações de suprimentos e produtos básicos

Reprodução/Vídeo/FAB A FAB, que integra a Operação Taquari II, emprega um total de 12 aeronaves, mais de 1.300 militares e 90 viaturas no auxílio ao sul do Brasil



A Força Aérea Brasileira (FAB) transportou na manhã desta quarta-feira (8), um homem que estava entubado, e em estado grave, de Muçum até Lajeado. Na ação, a FAB utilizou a aeronave H-60L Black Hawk, em uma missão de apoio à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De a cordo com o relato do acompanhante da vítima, o rapaz sofreu um trauma no crânio ao cair da caçamba de uma caminhonete, quando prestava auxílio nas buscas por atingidos pelas inundações. A FAB, que integra a Operação Taquari II, emprega um total de 12 aeronaves, mais de 1.300 militares e 90 viaturas no auxílio ao sul do Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Também na manhã desta quarta-feira (8), uma aeronave H-60L Black Hawk, da FAB, transportou uma gestante em trabalho de parto do município de Faxinal até o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde o dia 30/04, na Operação Taquari II, resgatando os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

Com a utilização de óculos de visão noturna (NVG), militares da Força Aérea Brasileira (FAB) resgataram duas crianças, pela janela de uma casa inundada, na manhã desta quarta-feira (8), em Eldorado. Após o resgate, a bordo de uma aeronave H-60 Black Hawk, as vítimas foram transportadas para Ulbra.