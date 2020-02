J. F. DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Preço da gasolina vai aumentar nas refinarias



A Petrobras anunciou nesta quarta-feira o reajuste no preço da gasolina. Segundo a empresa, o preço do combustível vai ficar 3% mais caro nas refinarias a partir de quinta-feira, 20.

Em valores absolutos, o reajuste vai representar cerca de R$ 0,05 de aumento. A última alteração de preço havia sido anunciada no início de fevereiro, quando os preços de gasolina e diesel foram reduzidos. Em janeiro, os preços também tinham abaixados. Desta vez, não há mudança prevista para o diesel.

Segundo o consultor de Petróleo e Gás da PCStone Thadeu Silva, o reajuste acompanha as altas do câmbio e da commodity no mercado internacional.

* Com Estadão Conteúdo.