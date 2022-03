Petrobras diz que reajuste no preço do combustível foi para evitar desabastecimento 

O vídeo não deixa de ser uma resposta para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia mandado um recado direto ao presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna

A Petrobras divulgou um vídeo em sua no Youtube, na noite deste sábado, 12, para explicar o aumento no preço do combustível. De acordo com a empresa estatal, o reajuste foi necessário para evitar o desabastecimento. “A Petrobras ficou 57 dias sem ajustar gasolina e diesel, e mais de 150 dias de gás de cozinha. O último reajuste foi necessário para manter o fornecimento por todas as emprestas, mitigando riscos de desabastecimento. Hoje, a Petrobras produz e continuará produzindo petróleo com responsabilidade e segurança, fazendo a sua parte para um Brasil com maior segurança energética. Para a Petrobras, transparência é fundamental”, diz um trecho do comunicado.

O vídeo não deixa de ser uma resposta para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia mandado um recado direto ao presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, mostrando descontentamento com a política de preços da estatal e o aumento do combustível. Na última quinta-feira, a empresa anunciou reajustes na gasolina (18,8%), no diesel (24,9%) e no gás de cozinha (16,1%). Aos jornalistas, o chefe do Executivo disse que o governo federal está de mãos atadas e pediu que Silva e Luna tenha “sensibilidade” diante de um cenário de guerra no Leste Europeu que acaba afetando o mundo inteiro. “Lá atrás, no governo Temer, fizeram a PPI [Preço de Paridade Internacional]. É uma coisa que ninguém entende. Se tiver que mudar isso aí, a Petrobras terá de apresentar uma proposta. Agora, não pode a Petrobras trabalhar visando ao lucro com o mundo em crise, com o preço do combustível bastante alto aqui no Brasil”, disse Bolsonaro.

Leia e assista ao comunicado na íntegra:

“O Brasil é um país continental que consome mais combustível do que produz. Aqui não existe monopólio e outras empresas, assim como a Petrobras, também produzem e importam combustíveis. Por exemplo, mais da metade do combustível que abastece carros e motos é fornecido por outras empresas e não pela Petrobrás. E olha que o refino da Petrobras está operando com utilização elevada, a maior dos últimos cinco anos. Preços de mercado asseguram o funcionamento e o abastecimento do país, promovido por diversas empresas.

Aqui no Brasil não existe monopólio. O preço do petróleo e dos combustíveis registrou expressiva alta no mundo todo nas últimas semanas. Ainda assim, a Petrobras não repassou todo imediatamente, pois não transmite volatilidade e sabe da importância de contribuir com combustível acessível. A Petrobras ficou 57 dias sem ajustar gasolina e diesel, e mais de 150 dias de gás de cozinha. O último reajuste foi necessário para manter o fornecimento por todas as emprestas, mitigando riscos de desabastecimento. Hoje, a Petrobras produz e continuará produzindo petróleo com responsabilidade e segurança, fazendo a sua parte para um Brasil com maior segurança energética. Para a Petrobras, transparência é fundamental.”