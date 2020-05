Petrobras tem 181 funcionários com Covid-19; Eletrobras registrou 5 mortes

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Empresas ligadas ao Ministério de Minas e Energia têm ao todo 304 casos confirmados da Covid-19 e 641 pessoas recuperadas



O Ministério de Minas e Energia informou que 181 funcionários da Petrobras estão contaminados com a Covid-19, sendo que 510 já se recuperaram da doença. A informação foi dada pela própria empresa e os números são referentes ao último domingo (24).

Na semana anterior, eram 243 ocorrências e 330 curados. A empresa não registrou nenhum óbito.

Neste levantamento, não foram informados o número de empregados terceirizados contaminados pelo coronavírus. A última atualização destes é do dia 4 de maio, quando a Petrobras afirmou que havia 806 casos entre colaboradores próprios e de empresas contratadas.

Ao todo são nove mortes registradas nas empresas ligadas o Ministério de Minas e Energia, sendo o maior número na Eletrobras, que teve cinco óbitos, de acordo com relatório divulgado semanalmente.

A estatal do setor elétrico tem 88 casos de empregados contaminados e 53 recuperados. As outras mortes foram registradas nas empresas ligadas ao setor de mineração, sendo duas na Agência Nacional de Mineração (ANM) e duas na Serviços Geológicos do Brasil (CPRM).

As empresas ligadas à pasta têm ao todo 304 casos confirmados da Covid-19 e 641 pessoas recuperadas.

* Com informações do Estadão Conteúdo