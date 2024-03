Petrópolis está em estado de alerta após chuvas intensas

Sistema de sirenes da cidade foi acionado para alertar a população sobre a situação

Davi Corrêa/Enquadrar/Estadão Conteúdo A intensidade da chuva foi classificada como muito forte, levando a Defesa Civil a declarar estado de alerta operacional



A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está em estado de alerta após chuvas intensas atingirem a região. A Defesa Civil de Petrópolis recomendou o fechamento do comércio no centro histórico da cidade devido à inundação ao longo da Rua do Imperador gerou alerta na população. O histórico de desastres relacionados a temporais na região aumenta a preocupação das autoridades e moradores. A intensidade da chuva foi classificada como muito forte, levando a Defesa Civil a declarar estado de alerta operacional. O sistema de sirenes do primeiro distrito de Petrópolis foi acionado para alertar a população sobre a situação. Os moradores da área de risco foram orientados a se dirigir aos pontos de apoio disponibilizados pelas autoridades.

Enquanto o rio Piabanha consegue suportar um extravasamento, os rios Quitandinha e Palatinato são mais suscetíveis a transbordamentos. A preocupação com a segurança da população é evidente diante da situação de alerta em que se encontra Petrópolis. As autoridades locais estão monitorando de perto a evolução da situação e tomando as medidas necessárias para garantir a proteção dos cidadãos.

